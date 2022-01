Das Nuride Hybrid Pro 625 Allroad vereint den Komfort und die Vielseitigkeit eines 29 Zoll Mountainbikes mit einfachem Handling und hoher Anpassbarkeit. Dieser Allrounder ist mit einem leistungsstarken Bosch CX Antrieb der vierten Generation ausgestattet, der geschmeidig mit der zuverlässigen und einfach bedienbaren Deore 10-fach Schaltung Hand in Hand arbeitet. Das Ergebnis ist top abgestimmter Support auf jeder Route und jedem Anstieg. Dazu kommen eine komfortable 100 mm Federgabel und breite, griffige Schwalbe Reifen. Außerdem kann man dank mehrerer optionaler Rahmenformen- und größen die perfekte Passform für sich auswählen - der Tiefeinsteiger hat sogar einen verstellbaren Vorbau . Für ein Plus in Sachen Bremsleistung und Sicherheit packen die hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano bei jedem Wetter kräfig zu. Last, but not least das Zubehör-Komplettset: Schutzbleche, Beleuchtung und Seitenständer. Und? Was ist nächstes Wochenende geplant? Neugierig und abenteuerlustig? Dank Bosch Motor (Generation 4) und Shimano 10-Gang Schaltung sind dieser Leidenschaft keine Grenzen gesetzt Der Nuride Hybrid Pro 625 Allround-Rahmen mit geschmeidig arbeitendem Bosch Motor der vierten Generation ist nicht nur robust und praktisch, sondern auch als Tiefeinsteiger, Trapezvariante oder als klassischer Herrenrahmen für unterschiedliche Bedürfnisse verfügbar. Das Chassis ist leicht, steif und stabil, weshalb es auch im Gelände volle Performance zeigt, und zwar ohne Abstriche in puncto Fahrkomfort. Dank eines 625 Wh starken Akkus geht man mit 1a-Support auf Entdeckertour und hat auch für den Rückweg noch genug "Sprit im Tank"!

Nuride Hybrid Pro 625 Allroaddesert´n´black Bereifung: Schwalbe Smart Sam Kassette: Shimano Deore CS-M4100, 11-46T Display: BOSCH Purion Frontleuchte: CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC Gabel: SR Suntour NVX30 Coil, 100mm Kette: KMC X10 Ladegerät: Bosch 2A Ladegerät Motor-Hersteller: Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Rückleuchte: ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC Schalthebel: Shimano Deore SL-M4100, Rapidfire-Plus