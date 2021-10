Das Kathmandu Hybrid Pro 625 ist Synonym für die absolute Freiheit auf zwei Rädern, inklusive extra Power für extra Abenteuer! Es ist komfortabel zu fahren, vielseitig im Umgang, anpassbar - und mit einem Bosch Motor der vierten Generation mit 625 Wh starkem Akku ausgestattet. Auf ruppigem Untergrund spielt die einfach einstellbare X-Fusion Luftfedergabel mit Lockout ihre Qualitäten aus, Unterstützung erhält sie dabei von der gefederten Sattelstütze und dem verstellbaren Vorbau. So geht Fahrkomfort! Geschmeidige Schaltvorgänge per einfachem Klick und eine weite Übersetzungsbandbreite bietet die Shimano Deore 1x11-Gang Schaltung. Und damit das Bike auch im Alltagseinsatz und Straßenverkehr top funktioniert, haben wir ihm ein Zubehör-Komplettset und einen superbelastbaren integrierten Gepäckträger spendiert. Alles da? Dann kann's ja jetzt losgehen! Abenteuer-Boost mit E-Antrieb - plus Shimano 1x11-Gang Schaltung, Luftfedergabel und einem Bosch Motor der vierten Generation Unser Modular Battery System steht im Zentrum des elegant designten Kathmandu Hybrid Rahmens, wodurch er den Bosch Akku vollständig und formschön umschließt - für optimalen Schutz und zugleich eine schnittige Optik. Über das konifizierte Steuerrohr lässt sich das Bike präzise steuern und fährt sich ebenso komfortabel wie sicher und kontrolliert, egal ob mit oder ohne Gepäck an Bord. Stichwort Gepäck: Sämtliches Hab und Gut für die Reise findet auf dem sauber integrierten und superstabilen Gepäckträger Platz. Außerdem macht unsere Efficient Comfort Geometry ihrem Namen alle Ehre, weil sie die perfekte Passform für entspanntes und durchwegs komfortables Pedalieren bietet. Ob als Tiefeinsteiger, Trapezrahmen oder Standardvariante - dieses Chassis macht jede Radtour zum absoluten Hochgenuss.

Kathmandu Hybrid Pro 625 flashgrey´n´black Bereifung: Schwalbe Big Ben, Performance, 55-622 Kassette: Shimano Deore CS-M5100, 11-51T Display: Bosch Intuvia Frontleuchte: CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC Gabel: X-Fusion MIG32 Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout Kette: KMC X11 Ladegerät: Bosch 2A Ladegerät Motor-Hersteller: Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Rückleuchte: ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC Sattelstütze: CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm Schalthebel: Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus