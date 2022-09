Charger 4 GT Touring 750Wh 27 Herren 46 schwarz Bereifung: Schwalbe Big Ben Plus Bereifung Diebstahlschutz: Abus Rahmenschloss Farbrichtung: schwarz 14) Frontleuchte: Supernova Mini 2 10) Gabel: SR Suntour XCR Federgabel mit Remote Lockout 12) Gewichtsangabe Herst.: 26,6 kg Lenker: Humpert Ergo Plus XXL Lenker .9) Motortyp: Bosch Performance Line CX Mittelmotor .2) Produktart: Trekking Sattelstütze: Satori Elegance-LT Sattelsttze gefedert Sattel: SELLE ROYAL New Lookin Moderate Schutzbleche: Curana Aluminium Schutzbleche 2 Shop: war Online Ständer: PLETSCHER Comp Flex 40 Satori UP2 A-head Vorbau,: Humpert Baracuda 20°

Trekkingbike veröffentlicht am 18/09/2022