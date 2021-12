Eins der leichtesten E-Bikes mit tiefen Durchstieg Carbo Lite Wave LEICHT - LEICHTER - CARBO LITE Das Carbo Lite schafft dank seines innovativen Rahmens aus leichtem Carbon kombiniert mit dem enorm leistungsstarken Shimano EP8 Mittelmotor, schafft eine völlig neue Mobilitätsperspektive. Durch leichteste Bauteile werden hier Gewichte erreicht, die den unmotorisierten Modellen beachtlich nahe kommen. Carbon ist in Sachen Steifigkeit und Gewicht dem Werkstoff Aluminium um Längen voraus, was jede Pedalumdrehung somit in puren Vortrieb umwandelt.

Maxcycle Carbo Lite Wave Akku-Typ: Shimano Li-Ion 36V, 504 Wh Bereifung: Marathon Mondial Bremse: Shimano BR-MT401 180 mm Disc Farbrichtungen: carbon Gabel: Carbon Light Gabel Gepäckträger: TUBUS Carrier Systems G-Träger Motortyp: Shimano STEPS E8000;250W