Brose Drive T-Mag / 650Wh-Akku / leistungsstarke Lichtanlage / Schwalbe Bereifung Das Nachrichtenmagazin FOCUS hat in seinem E-Bike Special das BULLS Lacuba EVO E8 unter der Kategorie City-Bike mit der Note ,,Sehr Gut" bewertet. Formschön und optisch aufgeräumt, das BULLS Lacuba EVO E8 ist ein E-Bike für jedermann. Das Nachrichtenmagazin Focus ist begeistert und beschreibt seine Kontur folgendermaßen: ,,Die Lacuba-Silouette wirkt wie aus einem Guss." Doch es ist nicht nur ein Hingucker und lässt den Brose-Motor dezent im Rahmen verschwinden, es hat alles was ein gutes Alltags-E-Bike benötigt. Konzipiert für Stadt, Land und ausgedehnte Genusstouren. Der Brose Mittelmotor verfügt über einen 650 Wattstunden Akku und erreicht damit im Focus Test eine der besten Reichweiten. ,,Der Akku speist den sanft, aber zugleich kraftvoll unterstützenden Brose-Motor." schreibt Focus. Ob für ausgedehnte Strecken in der Freizeit, dem Weg zur Arbeit oder für den schnellen Einkauf zwischendurch, dass BULLS Lacuba EVO 8 ist für alles gerüstet. Es bietet seinem Fahrer vollsten Luxus in einer angenehm aufrechten Sitzposition, die sich über den verstellbaren Vorbau optimal justieren lässt. ,,Für Komfort sorgt die vernünftig ansprechende Federgabel." ergänzt Focus. Obendrein wurden Schwalbe Big Apple Breitreifen eingesetzt, Unebenheiten und Bordsteine, sowie auch weniger urbane Strecken werden so zum reinsten Kinderspiel mit dem City E-Bike. Abwechslungsreiche Radtouren, oder die Fahrt mit viel Gepäck werden Dank des praktischen Touren-Gepäckträger ein wahrer Genuss.

Lac. EVO E8 650Wh H28 GrRt Rh53 8NF Akkuoption: kein Kapazitätswechsel verfügbar Akku-Hersteller: BMZ Akku-Ladezeit 100%: ca. 5 Stunden Akku-Ladezeit 50%: ca. 2,1 Stunden Akku-Ladezeit 80%: Auslaufmodell Akku-Kapazität (Ah): 17 Ah Akku-Spannung (Volt): 37 V Akku-Ladezyklen: 1000 Zyklen Akku-Typ: Lithium Ionen Bereifung: Schwalbe Big Apple Bereifung Bremshebel: Shimano BL-MT201 Bremshebel Bremse: hydraulische Scheibenbremse Shimano Bremsscheibe hinten: 160 mm Bremsscheibe: 180mm Kassette: 22 Zähne Display: BLOKS CI Einsatz: E-Bike Farbrichtung 2: schwarz Farbrichtung 3: rot Farbrichtung: grau Felge: DDM-2 Felgen Farbrichtungsgewichtung 2: 15 Farbrichtungsgewichtung 3: 5 Farbrichtungsgewichtung: 80 Frontleuchte: FUXON DHL F170 EB Scheinwerfer Gabel: SR Suntour SF17 NCX E LO Air CTS Federgabel Gewicht: ca.24,9 Kg Eigengewicht : ca. 24,9 kg Gepäckträger: Standwell i-Rack Gep,,cktr,,ger Nabe (Hinterrad): Shimano Nexus SG-C6001-8D 8-Gang Nabe mit Freilauf Kettenschutz: Horn Kettenschutz Kette: KMC Kette Lenker: Aluminium Lenker Motor-Leistung: 250 Watt Motor: Brose Drive T-Alu 70Nm Motor-Hersteller: Brose Motortyp: Mittel.-Tretlagermotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Nexus SG-C6001-8D 8-Gang Nabe mit Freilauf Pedale: Wellgo Aluminium Pedale Produktart: Herrenfahrrad Reifengröße: 50-622 (28 x 2.00) Reichweite: bis zu 220 km Rückleuchte: FUXON R99 EB Rücklicht Sattelstütze: Aluminium Sattelstütze Sattel: Selle Royal Look-In Sattel Schaltungsart: 8-Gang Nabenschaltung Freilauf Schutzbleche: SKS Kunststoff Schutzbleche Schalthebel: Shimano Nexus SL-C6000-8 Revoshift Schalthebel Kurbelgarnitur: FSA 44T Kurbelgarnitur Satori UP2 A-head Vorbau,: Satori UP2 A-Head Vorbau verstellbar Nabe (Vorderrad): Shimano Acera HB-M3050 Nabe zulässiges Gesamtgewicht: 135 kg Zulässiges Gesamtgewicht: 135 kg