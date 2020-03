Beschreibung

Der Brose Drive T ist ein hocheffizienter Antrieb, der auf Ausdauer und den täglichen Einsatz getrimmt ist.

Durch den verbauten Freilauf kein Tretwiderstand bei ausgeschaltetem Antrieb.

Sie wollen jeden Tag in die Stadt fahren und am Wochenende ins Grüne? Dann ist ein E-Bike mit dem Drive T die richtige Wahl. Das feinfühlige Ansprechverhalten der Drive T Sensorik stellt sich genau auf Ihren individuellen Fahrstil ein. Der Effekt? Sie werden vergessen, dass Sie auf einem E-Bike sitzen. Der dynamische Antrieb liefert verlässliche Energie auch für längere Ausflüge. Technik, auf die Sie sich verlassen können: Der Drive T bringt Sie sicher und konstant kraftvoll an Ihr Ziel. Dieser Antrieb eignet sich optimal für den täglichen E-Bike-Bedarf und große Reichweiten.



- Mittelmotor

- Unterstützung bis 25 km/h

- 90 Nm Drehmoment

- maximale Unterstützung 320 %

- kein Tretwiederstand über 25 km/h durch Freilauf

- nahezu geräuschlos

- feinfühliges Ansprechverhalten

- dynamischer Antrieb

- Schiebehilfe bis 6 km/h