Cross Rider Evo Da29 gr/bl Rh55cm Trap 10K Akku-Hersteller: Bosch Akku: Bosch PowerTube Horizontal 625 Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Horizontal integriert Bereifung: SCHWALBE G-One Allround Performance DD Bremshebel: TEKTRO HD-T390 Bremse: TEKTRO HD-T390 Bremsscheibe hinten: 180 mm / Center Lock Bremsscheibe: 180 mm / Center Lock Kassette: SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-42T Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: Bosch Intuvia Einsatzbereich ShopFilter: Wald & Feldwege Felge: STYX DDM-2 Frontleuchte: FUXON FS-50 EB, 50 Lux Gabel: SR SUNTOUR NCX-32-D DS CTS Anzahl Gänge: 10 Gang GPS: nein GPS ready: nein Grundfarbe: grau Hersteller: ZEG Nabe (Hinterrad): SHIMANO Alivio FH-M4050QR Kette: KMC E10S Lenker: STYX MTB Alloy Lenkergrife: ERGON GP10L MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motorleistung in Watt: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: Cross Evo Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore RD-M5120-SGS Shadow Plus NOS: nein Pedale: wellgo C-098DU black body Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Aluminium 6061 internal cable routing Reifengröße (ETRTO): 57-622 Reifengröße (Zoll): 29 x 2,25 Schloss: ABUS Rückleuchte: FUXON RL-Mini-EB Clip Rücktrittbremse: nein Sattelklemme: Aluminium Sattelstütze: STYX, 10mm Offset Sattel: BULLS Sportive Ergo Schutzbleche: SKS Urban Velo Schalthebel: SHIMANO Deore SL-M4100-R SP Connect: nein Ständer: Aluminium, schwarz Steuersatz: FSA No.57SC Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: FSA 170mm Vorbau: MTB-SL, CCS Slot Mount ready Nabe: SHIMANO Alivio HB-M4050QR Zulässiges Gesamtgewicht: 135 kg

Allgemein

Zustand Neu

Modelljahr 2022

Kategorie Trekkingbike

Trekkingbike veröffentlicht am 08/06/2022

Fahrrad-Marke Bulls