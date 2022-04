Copperhead Evo 2 Str. 27.5+ 625 Wav we48 Akku-Hersteller: Bosch Akku: Bosch PowerTube Horizontal 625 Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Horizontal integriert Bereifung: SCHWALBE Smart Sam K-Guard Bremshebel: TEKTRO HD-M390 Bremse: TEKTRO HD-M390 Bremsscheibe hinten: 180 mm / Center Lock Bremsscheibe: 180 mm / Center Lock Kassette: SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-42T Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: Bosch Purion LCD Einsatzbereich ShopFilter: Straße & Asphalt Felge: RYDE Disc 30 Frontleuchte: FUXON FS-50 EB, 50 Lux Gabel: SR SUNTOUR XCR 32 Boost Air LOR Anzahl Gänge: 10 Gang GPS: nein GPS ready: nein Grundfarbe: weiß Hersteller: ZEG Nabe (Hinterrad): FORMULA CL-2241QR Boost Kette: KMS E10S Lenker: STYX MTB Alloy Lenkergrife: BULLS MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motorleistung in Watt: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: Copperhead EVO Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore RD-M5120-SGS Shadow Plus NOS: nein Pedale: wellgo C-098DU black body Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Aluminium 6061 Reifengröße (ETRTO): 57-584 Reifengröße (Zoll): 27,5 x 2,25 Schloss (separat erhältli: ABUS Rückleuchte: FUXON RL-Mini-EB, fitting on fender Rücktrittbremse: nein Sattelklemme: Aluminium Sattelstütze: LIMOTEC A3-Z suspension dropper, 30,9 mm Sattel: BULLS Sportive Ergo Schutzbleche: SKS Urban Velo Schalthebel: SHIMANO Deore SL-M4100-R SP Connect: ja Ständer: Aluminium, schwarz Steuersatz: FSA No.57SC Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: FSA 165mm Vorbau: MTB-SL, CCS Slot Mount ready Nabe: FORMULA CL-811 Zulässiges Gesamtgewicht: 130 kg

