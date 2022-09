ST2 Sport Er27 bl L Diam 5N Akku-Hersteller: Stromer Akku: STROMER BQ 814 Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Downtube integriert Bereifung: Vee Tire Bremse: STROMER HD922 by TRP Bremsscheibe hinten: 203 mm Bremsscheibe: 203 mm Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: OMNI C Einsatzbereich ShopFilter: Straße & Asphalt Felge: ALEXRIMS Felge hinten: ALEXRIMS Frontleuchte: Roxim Z4E Pro Gabel: Starrgabel Anzahl Gänge: 5 Gang GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: Racktime Grundfarbe: blau Hersteller: myStromer AG Kette: CDX Belt Lenker: Rise (Rise 0 mm / Back Sweep 15) Lenkergriffe: ERGON GA30 Single Twist Shift black MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: SynoDrive Motor-Leistung: 750 Watt Maximale Geschwindigkeit: 45 km/h Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Heckmotor Nabe Nabe/Schaltungsart: 5-Speed by Sturmey Archer NOS: nein Pedale: VP-872 Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Sport Medium Rückleuchte: Roxim R3E Rücktrittbremse: nein Sattel: ERGON ST10 Schutzbleche: STROMER SP Connect: nein Speichen: SAPIM® stainless Ständer: Kickstand Hebi Steuersatz: FSA Straßenausstattung: ja Kurbelgarnitur: FSA Gossamer, GATES ® Sprocket 60T Satori UP2 A-head Vorbau,: STROMER Comfort Stem +17° Zulässiges Gesamtgewicht: 150 kg

