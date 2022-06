Kalkhoff ENDEAVOUR 7.B EXCITE 45 Bosch Performance Line Speed Motor der 4. Generation mit 75 Nm Integrierter Bosch PowerTube Akku mit 625 Wh Reichweite bis zu 50 km* Supernova M99 Pro Speed scheinwerfer mit Fern- und Abblendlicht

Endeavour 7.B Excite 45 He27 gr Rh58cm 12K Akku-Hersteller: Bosch Akku: Bosch PowerTube Horizontal 625 Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Horizontal integriert Bereifung: SCHWALBE Super Moto-X Bremshebel hinten: MAGURA MT5 Bremshebel: MAGURA MT5 Bremse hinten: MAGURA MT5 Speed, hydraulische Scheibenbremse Bremse: MAGURA MT5 Speed, hydraulische Scheibenbremse Bremsscheibe hinten: 180 mm Bremsscheibe: 180 mm Kassette: SHIMANO SLX Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: Bosch Kiox Farbdisplay mit Schiebehilfe Einsatzbereich ShopFilter: Straße & Asphalt Felge: RODI Tryp35, doppelt geöst Felge hinten: RODI Tryp 35, doppelt geöst Frontleuchte: SUPERNOVA M99 Mini Pro mit Fernlichtfunktion Gabel: Suntour Mobie45 Air, blockierbar, 15 mm Steckachse Anzahl Gänge: 12 Gang GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: Racktime Commuter Grundfarbe: grau Hersteller: Derby Cycle Holding GmbH Nabe (Hinterrad): SHIMANO Microspline MT510, 12x142 mm Steckachse Innenlager: Integraded in Drive Unit Kette: SHIMANO SLX Lenker: Concept EX Riser Lenkergrife: nachtragen MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motorleistung in Watt: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 45 km/h Modellserie: ENDEAVOUR Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore XT NOS: nein Pedale: Urban Light, mit rutschhemmender Beschichtung und Reflektor Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Integrale 1.5, Aluminium Reifengröße (ETRTO): 62-584 Rückleuchte: SUPERNOVA Speed Rücktrittbremse: nein Sattelklemme: KALKHOFF, Inbus Sattelstütze: Concept EX, Aluminium Sattel: ERGON SM10 Schutzbleche: Aluminium, lackiert Schalthebel: SHIMANO Deore XT SP Connect: nein Speichen: Niro Ständer: Hinterbauständer, einstellbar Straßenausstattung: ja Kurbelgarnitur: Aluminium Vorbau: Concept EX, verstellbar Nabe: SHIMANO Deore M6010, 15x100 mm Zahnriemen: Kette Zulässiges Gesamtgewicht: 130 kg