Mit dem Haibike Nduro 7 sind Sie für jede Herausforderung in den Bergen gerüstet. Tatsächlich sorgt der weiterentwickelte Yamaha PW-X3 Motor bergauf für volle ePerformance und dank des integrierten 750 Wh Akkus geht dir auch bei langen Anstiegen nicht die Puste aus. Das 29" Vorderrad sorgt für präzises und komfortables Abrollen, während das 27,5" Plus Hinterrad in Kombination mit dem 85 Nm Motor für die perfekte Traktion sorgt, um steile Anstiege zu bewältigen. Das moderne Profil, das 180-mm-Fox-Fahrwerk und die Magura MT7-Scheibenbremsen machen es einfach, auch die anspruchsvollsten Strecken zu bewältigen.

Allgemein

Zustand Neu

Modelljahr 2022

Kategorie S-Pedelec

S-Pedelec veröffentlicht am 16/09/2022

Fahrrad-Marke Haibike