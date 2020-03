URWAHN | Schmolke Edition Stahlrahmen Carbonparts

Beschreibung

Mit diesem Tiefflieger wagen wir uns in neue Gebiete vor und haben hierzu die Leichtbauexperten von Schmolke Carbon mit ins Boot geholt. Gemeinsam haben wir das Potential der 3D-Druck Technologie noch einmal ausgereizt und unseren Stahlrahmen optimiert. Eine komfortable Geometrie mit brachialer Tretlagersteifigkeit trifft auf ultimativen Leichtbau.



Speziell bei den Anbauteilen dieses Schmuckstücks hat Schmolke seine Karten ausgespielt. Sowohl die Lenker- und Satteleinheit sind auf extremen Leichtbau getrimmt. Die aerodynamischen 45mm Hochprofil-Clincher aus Carbon garantieren hingegen maximale Spurtreue und laufen dank hochwertigster Nabenmechanik aus dem Hause Tune der Unendlichkeit entgegen. Geschaltet wird zeitgemäß kabellos mit einer Force eTap AXS Schaltgruppe 1x12-Fach von SRAM. Dies unterstützt einmal mehr das Gefühl als bediene man die Schaltwippen eines Sportwagens.



Gegenüber der Konkurrenz spielt dieses Rennrad jedoch einen geometrieseitigen Vorteil aus. Durch die elastische Aufhängung des Hinterrads erhält der Pilot zusätzlichen Fahrkomfort ohne an Tretlagersteifigkeit einzubüßen. Dieser Effekt kommt vor allem bei längeren Ausfahrten und/oder unebenen Untergründen zu tragen.



Bei der Auswahl einer gebührenden Beschichtung haben wir uns ebenfalls nicht lumpen lassen. Mit der vollumfänglichen Verkupferung des Stahlrahmens zeigen wir einmal mehr, dass wir unser Handwerk beherrschen. Dass man den 3D gedruckten Stahlrahmen nun gleichzeitig als Spiegel zum Begutachten seiner Frisur nutzen kann, ist ein weiterer positiver Nebeneffekt.



Lässt man diesen Exoten einmal aus dem Käfig, geht es einfach nur noch nach vorn!



Ganz nebenbei wird der Stahlrahmens unseres Rennrads ganzheitlich und exklusiv in Deutschland produziert. Jedes ausgewilderte Exemplar fördert die regionale Wertschöpfung und trägt nachhaltig zur umweltbewussten Mobilität bei.