Das neue Tarmac ist darauf ausgelegt, schnell zu fahren, es gibt kein Wenn und Aber - aber es repräsentiert so viel mehr als nur aerodynamische Fähigkeiten. Mit dem leichten Rider First Engineered(TM)-Rahmen bietet es, unabhängig von seiner Größe, die bestmöglichen Fahreigenschaften für jeden Rider. Ganz gleich, was du für dein neues Tarmac geplant hast, es ist bereit, dir beim Erreichen deiner Ziele zu helfen - PRs, KOMs oder Podestplätze. Dein Bike, um sie alle hinter dir zu lassen. Die elektronische SRAM Rival eTap AXS-Gruppe sorgt für knackige und schnelle Schaltvorgänge während du auf den Turbo Pro 700 x 26 mm Reifen schnell rollst. Damit bietet dir das Tarmac Comp eine unbeschreiblich Leistung zu einem schmackhaften Preis.Aero ist alles - das predigen wir seit Jahren und es ist immer noch die treibende Kraft in unserer Entwicklung. Bei unserer Suche nach Rohrformen, die den schnellsten Rahmen liefern, den die UCI-Regeln zulassen, haben wir eine Seite aus dem Venge-Entwicklungsbuch entnommen und unsere FreeFoil Shape Library genutzt. Bewaffnet mit unterschiedlichsten optimierten Rohrformen, wandten wir uns an den hausinternen Windkanal, um diese Formen in ein modulares Testfahrrad zu stecken und weitere Tests und Validierungen durchzuführen. Das Ergebnis? Das neue Tarmac, das das schnellste ist, das wir je getestet haben. Keine Kompromisse, Geschwindigkeit pur.

TARMAC SL7 COMP METWHTSIL/SMK Cassette: SRAM Rival, 12-speed, 10-36t Felgen: DT Swiss R470 rim, 20mm internal width, Gabel: FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc Kette: SRAM Rival 12-speed Kurbel: SRAM Rival 48 - 35T Lenker: Tarmac integrated stem, 6-degree Reifen: Turbo Pro, 60 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm Sattelstütze: 2021 S-Works Tarmac Carbon seat post, FACT Carbon, 20mm offset Sattel: Body Geometry Power Sport, steel rails Schalthebel: SRAM Rival eTap AXS Umwerfer: SRAM Rival eTAP AXS, braze-on Vorbau: Tarmac integrated stem, 6-degree