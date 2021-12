Warum solltest du gezwungen sein, zwischen Aerodynamik und Gewicht, zwischen Fahrqualität und Geschwindigkeit wählen zu müssen? Stimmt genau, wir sehen es auch so, man sollte es nicht tun müssen. Bezwinge den Berg mit dem leichtesten Fahrrad, das die UCI zulässt, um dann mit dem Schnellsten wieder hinunter zu fahren - Bühne frei für das neue Tarmac. Wir haben unsere fortschrittlichsten Technologien eingesetzt, von unserer FreeFoil Shape Library bis hin zu einem brandneuen Rider First Engineered(TM)-Rahmen, um ein Rennrad zu bauen, das absolut kompromissfrei ist. Die Zeiten, in denen wir Opfer zwischen ""Aero"- und "Leichtgewicht-Rädern" gebracht haben, sind vorbei - das brandneue Tarmac ist das schnellste Rennrad aller Zeiten. Dein Rad, um sie alle hinter dir zu lassen. Der S-Works Tarmac Rahmen ist der perfekte Ausgangspunkt, um mit dem Aufbau deines Traumbikes zu beginnen. Verwirklich deinen ganz persönlichen Vorstellungen eines perfekten Bikes, und sei bereit, so schnell wie noch nie zuvor zu fahren. In unserem Bestreben, das perfekte Rennrad zu entwickeln, setzten wir unsere Rider First Engineered(TM)-Philosophie ein, um sicherzustellen, dass das neue Tarmac das bisher ausgewogenste und am besten handlebare Tarmac ist - unabhängig von der Rahmengröße Wir haben die Fahrqualität zwischen Vorder- und Hinterrad ausbalanciert, so dass selbst die längsten Tage im Sattel weiterhin komfortabel sind - ohne dabei auf das legendäre Handling und die rennsportliche Schnelligkeit des Tarmac zu verzichten. Aufbauend auf dem gesammelten Wissen rund um die Entwicklung des Venge, nutzt das neue Tarmac eine einfache Integration, um ein sauberes und vor allem schnelles Cockpit zu schaffen. Wir haben die Kabelführung für jede Komponentenkonfiguration verbessert - mechanische Schalteinheiten, traditionelle Vorbauten, runde Lenker usw. - und gleichzeitig die aerodynamischen Eigenschaften beibehalten. Dieselben Eigenschaften machen es auch leicht an dem neuen Tarmac zu arbeiten und damit zu reisen. Frame: S-Works Tarmac SL7 FACT 12r Carbon, Rider First Engineered(TM), Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc Gabel: S-Works FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc Seat Post: 2021 S-Works Tarmac Carbon seat post

TARMAC SL7 SW FRMSET CARB/LGNB