Wenn Carbon dein Lieblingsmaterial ist, dann dürfte dir das Specialized Roubaix Comp gut gefallen. Dessen schicker Diamant Rahmen ist nämlich daraus gefertigt, was ihn leicht und steif macht. In Kombination mit den flinken 28" Laufrädern kannst du es daher richtig laufen lassen. Performanceorientierte Herren dürften mit diesem Rennrad also voll und ganz glücklich werden. Denn auch die restliche Ausstattung kann sich sehen lassen.

ROUBAIX COMP ICEBLU/DOVGRY/CLG Gabel: Future Shock 1.5 mit Smooth Boot, 12x100mm Steckachse, Flat-mount Disc Grundfarbe: weiß Kette: Shimano Ultegra, 11-fach Kurbel: Shimano Ultegra R8000, HollowTech 2, 11-fach, 50/34 Zähne Lenker: Specialized Hover Comp, Aluminium, 125mm Drop, 75mm Reach Laufradsatz: DT Swiss R470, 20mm Innenbreite, Tubeless ready, 24h Sattel: Body Geometry Power Sport, Stahlstreben