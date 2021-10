Mit dem Women's Diverge E5 Elite wird dir jede lange Tour kurzweilig wie ein Katzensprung vorkommen. Dank der Smartweld Technologie besticht der E5 Premium Aluminiumrahmen durch ein Plus an Steifigkeit, die dir auch abseits der Straße Vertrauen schenkt. Der leichte Rahmen E5 Premium Aluminium überzeugt durch seine hohe Effizienz, die "Open Road" Geometrie spendiert dem Bike sein spielerisches Handling. Das niedrigere Tretlager und der kurze Hinterbau schaffen hohe Agilität und top Kurvenlage auf Schotter, der flachere Lenkwinkel unterstreicht das sichere Handling abseits der Straßen. Dort ist das Diverge dank einer Reifenbreite bis zu 38 mm voll in seinem Element. 12 mm Steckachsen sorgen für hohe Stabilität und machen das Diverge zu deinem ultimativen Abenteuerbike. Die Ausstattung mit Shimano Tiagra Komponenten, mechanischen Scheibenbremsen und robusten Axis Sport Laufrädern bürgt für hohe Zuverlässigkeit und lange Haltbarkeit. Der leichte und steife Rahmen aus E5 Premium Aluminium mit optimal austarierter "Open Road" Geometrie macht das Diverge zum flinken Gravel Racer mit Rennrad-Genen. 12 mm Steckachsen für hohe Stabilität. Die leichte Gabel aus FACT Carbon sorgt für die nötige Lenkpräzision und ist auf die Beanspruchungen abseits der Straße ausgelegt. Die 30 mm breiten Specialized Espoir Sport Reifen mit doppeltem BlackBelt Pannenschutz rollen leicht, sind sehr widerstandsfähig und auch auf unbefestigten Wegen in ihrem Element.

DIVERGE WMN E5 ELITE48 OAK GRE Gabel: Specialized FACT carbon, flat-mount disc, 12x100mm thru-axle Kette: KMC X10, 10-speed w/ Missing Link Lenker: Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp Laufrad: 700C