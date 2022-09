Willst du auf Wegen abseits von Autos und Menschenmengen radeln, oder volle Kraft voraus dein Lieblings-Gravel-Rennen bestreiten, wirst du um das neue Diverge nicht herumkommen. Es ist einfach das schnellste, fähigste und wahrscheinlich das spaßigste Bike, welches wir konstruiert haben. Angefangen mit der Future Shock 2.0 und unserer neuen Gravel-optimierten Geometrie, bis zu größtmöglicher Reifenfreiheit - das neue Diverge steht für alles, was wir in 40 Jahren des Radfahrens gelernt haben. Das Diverge ist ein neues Kapitel in der Gravel-Kategorie.

DIVERGE EXPERT CARBON ARCTBLU/ Default Farbe: nein Einsatzbereich ShopFilter: Wald & Feldwege Gabel: Future Shock 2.0 w/ Damper, Smooth Boot, FACT carbon, 12x100 mm thru-axle, flat-mount Anzahl Gänge: 12 Gang Grundfarbe: blau Hersteller: Specialized Bicycle Components Inc. Lenker: Specialized Adventure Gear Hover, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare Laufrad: Roval Terra C, 25mm inner width carbon r MonkeyLoad Ready: nein MonkeyLink Recharge: nein NOS: nein Produktart: Erwachsenenfahrrad Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset Sattel: Body Geometry Power Expert, titanium rails SP Connect: nein Straßenausstattung: nein