Was wäre, wenn wir ein Fahrrad bauen würden, das auf das pure Rennrad-Fahrerlebnis ausgerichtet ist? Was wäre, wenn wir ein Fahrrad bauen würden, um die zeitlosen Momente zu maximieren, in denen alles um einen herum verschwindet und Mensch und Maschine eins werden? Wir alle kennen diese Momente. Diese Momente, in denen wir uns eine Steigung hinauftänzelnd in aufregender Ehrfurcht verlieren, oder telepathisch durch eine Kurve fliegen. Diese Momente in denen wir uns von allen Zwängen befreit fühlen, die der Alltag mit sich bringt, Stunden wie im Nu verfliegen und wir uns in das Gefühl von grenzenloser Freiheit hüllen. Genau dafür steht das Aethos.

AETHOS SW FRMSET CARB/CMLNREDG Gabel: S-Works FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc Sattelstütze: Roval Alpinist Carbon Seatpost