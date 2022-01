Was wäre, wenn wir ein Fahrrad bauen würden, das auf das pure Rennrad-Fahrerlebnis ausgerichtet ist? Was wäre, wenn wir ein Fahrrad bauen würden, um die zeitlosen Momente zu maximieren, in denen alles um einen herum verschwindet und Mensch und Maschine eins werden? Wir alle kennen diese Momente...

AETHOS SW Frame 54 FLKSIL/CMLNR Farbrichtungen: bronze Gabel: S-Works FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc Sattelstütze: Roval Alpinist Carbon Seatpost