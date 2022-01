Der Aethos-Rahmen bildet die perfekte Kombination aus ultimativem Fahrgefühl, geringem Gewicht und unvergleichbarem Stil - von der Beschleunigung in steilen Anstiegen und technischen Abfahrten bis hin zum ganztägigen Komfort selbst auf den längsten Kaffeefahrten - das Aethos trifft immer ins Schwarze. Wir haben Supercomputer-Simulationen verwendet, um auf subtile Weise Rundrohrformen zu verändern. Dadurch wurden ihre Formen in Schlüsselbereichen konischer, um mit einem Minimum an Material enorme Gewinne an Steifigkeit und Balance zu erzielen. Kein unnötiges Material, nur mehr Stabilität und Integrität.

AETHOS EXPERT OIL/FLKSIL 58 Gabel: FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc Grundfarbe: grau Kurbel: Shimano Ultegra R8100 Sattelstütze: Roval Alpinist Carbon Seatpost Sattel: Body Geometry Power Expert, titanium rails Schalthebel: Shimano Ultegra R8170, hydraulic disc