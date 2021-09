Racer-Herz, was willst du mehr? Im einzigartigen Cockpit des Simplon Pride sind alle Züge intern verlegt. Das garantiert geringsten Luftwiderstand und ermöglicht eine Vielzahl an Ergonomie-Konfigurationen. Rahmen und Gabel vereinen Leichtbau mit Aerodynamik und überzeugen mit sinnvollen Features. Ob für Wettkämpfer oder Langstreckenfahrer: Das Pride vereint alles aktuell technisch Realisierbare - und begeistert! Die Höchstpunktezahl in Sachen Aerodynamik verdient sich das Pride durch das Advanced Cockpit: Die gespaltene Lenker-/Vorbaueinheit aus Carbon ist aerodynamisch angelegt und formschön in den Rahmen integriert. Alle Leitungen und Kabel sind komplett intern verlegt, was für geringsten Luftwiderstand sorgt. Die Scheibenbremsen mit 160 mm Disc vorne und 140 mm hinten bieten hohe und konstante Bremsleistung, egal, bei welcher Witterung. Die nötige Steifigkeit und den präzisen Sitz des Laufrades bringt jeweils eine 12-mm-Steckachse an Gabel und Heck - Sicherheit und Ergonomie in Perfektion. Die Kettenstreben in Hochprofil-Form sowie eine ausgeprägte Finne an der linken Tretlagerseite generieren enorme Verwindungssteifigkeit und somit maximalen Vortrieb. Ein weiteres Ass im Ärmel des Simplon Pride: Die Steckachse wird beim Laufradwechsel nicht komplett herausgezogen, sondern bleibt dank speziellem Anschlag im Ausfallende von Gabel und Hinterbau. Das spart nicht nur Zeit, sondern erleichtert die Montage eines neuen Rades deutlich.

Simplon Pride Red eTap RH 55 Felgen: DT-Swiss PRC 1400 Modelljahr: 2018 Schaltung: Sram Red E-Tape 11