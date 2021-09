Mit dem Gravel-E-Bike Inissio Pmax bist du auch abseits asphaltierter Straßen bestens gerüstet unterwegs. Das Inissio der zweiten Generation holt sich zusätzliche Unterstützung durch einen speziell entwickelten Nabenmotor, der auch ungeübte Fahrer weitere Strecken absolvieren lässt. Der Leichtlauf-Motor von Ebikemotion überzeugt mit minimalem Gewicht. Zusätzliches Highlight: der neue leichte Carbonrahmen. Er ermöglicht die Aufnahme breiter Bereifung und bietet viele Montagepunkte für praktisches Zubehör. Unschlagbar vielseitig und wunderschön lässt das Inissio Pmax das Herz jedes Gravel-Enthusiasten höherschlagen. Profilierte Reifen mit 40 mm Breite bieten Komfort, erhöhten Pannenschutz und viel Grip, um auch in unwegsamem Gelände sicher unterwegs zu sein. Nahezu unsichtbar und mit 2 kg superleicht: der zwischen Kassette und Disc eingebaute Nabenmotor von Ebikemotion. Der Antrieb erreicht ein Drehmoment von bis zu 40 Nm und unterstützt den Fahrer am Berg bei Geschwindigkeiten bis zu 26 km/h. Wer ohne Unterstützung fährt, bemerkt den Motor praktisch gar nicht. Widerstandslos ermöglicht er effizientes Fahren auf der Ebene. Im Unterrohr steckt formschön und perfekt integriert ein 250-Wh-Akku. Die Ladebuchse liegt gut zugänglich zwischen Unterrohr und Sitzrohr. Ein Range Extender bietet die Möglichkeit, die Reichweite zu verdoppeln und kann direkt an der Ladebuchse angeschlossen werden. Kontrolle - aber sicher! Perfekt integriert sitzt die Kontrolleinheit im Oberrohr. Via Taster und Farbspektrum der LED-Anzeige sind drei Unterstützungsstufen einstellbar. Auch die Akkukapazität kann man dort leicht ablesen. Ein Display am Lenker wird somit überflüssig.

Simplon Inissio Pmax,GRX 600,RH 53