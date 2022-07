E-Rennrad mit Carbonrahmen Als sich die Scott-Designer entschieden, ein Addict eRIDE zu entwickeln, wollten sie es sich nicht leicht machen. Höhere, längere und steilere Anstiege waren das Ziel - damit du noch früher das Haus verlassen und erst später wieder nach Hause kommen kannst. Leicht, leistungsstark und genauso verlässlich wie sein World Tour-Bruder. Das Addict eRIDE ist eine echte Offenbarung in der Welt des Radsports.

Addict eR Er28 si XL Diam 22K Akku-Hersteller: Mahle Akku: Mahle 208 Akku-Spannung (Volt): 36 V Akku-Typ: Lithium Ionen Bereifung: SCHWALBE ONE Race-Guard Fold, 700x30C Bremse hinten: SHIMANO BR-R7070 Hyd.Disc Bremse: SHIMANO BR-R7070 Hyd.Disc Bremsscheibe hinten: SHIMANO SM-RT76 6B 160 mm Bremsscheibe: SHIMANO SM-RT800 CL 160 mm Kassette: SHIMANO CS-R7000, 11-32 Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: Mahle iWoc, Bluetooth / Dedicated Smartphone app Gabel: Addict eRIDE HMX Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer Anzahl Gänge: 22 Gang Gewicht: 12 kg GPS: nein GPS ready: nein Grundfarbe: silber Hersteller: SCOTT Innenlager: SHIMANO SM-RS500-PB Kette: SHIMANO 105 CN-HG601-11 Lenker: Syncros Creston 2.0 Compact, Alloy Laufradsatz: Syncros Capital 2.0 25e Disc, 24 Front /32 Rear, Syncros Fr thru-axle Re Bolt on MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Mahle Motorleistung in Watt: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: Addict Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Hinterrad Nabenmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Ultegra RD-R8000-GS, 22 Speed NOS: nein Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Addict eRIDE Disc HMX, Endurance geometry / Replaceable Derailleur Hanger, Fully Internal cable rout Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: Syncros Duncan 1.0 Aero Sattel: Syncros Belcarra Regular 2.0 Schalthebel: SHIMANO 105 ST-R7020 Carbon, Dual control 22 Speed SP Connect: nein Steuersatz: Syncros Addict RC Integrated Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: SHIMANO 105 FC-R7000, Hollowtech II 50x34 T Umwerfer: SHIMANO 105 FD-R7000 Vorbau: Syncros RR iC, 1 1/4"