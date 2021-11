Rotwild Re 1 Enduro Hope Team Green MTB Candy Purple Custom Dreambuild. Versand mit DHL Paket Sperrgut .MoinsenIch würde eventuell eins meiner project bikes in absolute Kenner und Liebhaber Hände abgeben. Die Siglinde ;) Wie auf den Bildern zu erkennen ein absolutes Unikat. Hab einfach zu wenig Zeit und zum stehen ist es zu schade und hab noch weitere bikes sowie hab ich mit Schule und Baby einfach zu wenig Zeit :(Basis ist ein Rotwild re aus 2018 .Umbau wurde in Bildern und Videos festgehalten .Rahmen und Dämpfer Feder ist professionell pulverbeschichtet.wie auf dem Bildern zu sehen ist es komplett mit Hope Team Green Parts ausgestattet die es nie zu kaufen gab . Desweiteren ist alles Hope und Titan was nur geht ;) hier erstmal zu den Eckdaten .Rotwild re1 2018 in gr l (neue Lager am Hinterbau )Hope Carbon Lenker mit Hope griffen und Hope barends , Hope Team Vorbau mit Hope headcap und Schrauben .Gabel und Dämpfer sind aus dem Hause dvo (170 /160) und neu mit ovp . Kurbel ist Hope in schwarz sowie Hope retainer Kettenblatt und Hope pressfit Lager . Hope f20 Team Green Pedalen mit schwarzer Titan Achse. Schaltung ist sram by 12 Fach mit Rainbow xx1 Kassette und Rainbow sram Kette und grünen Titan Schrauben .

