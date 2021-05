Vielen Dank für Ihr Interesse an diesem ausgezeichneten Fahrradrahmen aus Titan mit aufgewickelter Gabel. Der ursprüngliche Besitzer benutzte dieses Fahrrad für eine Reise nach Europa. Es wurde in den folgenden Saisons nur minimal benutzt. An der Kettenstrebe befindet sich, wie fotografiert, ein kleines Grübchen vom Kettenkontakt. Die Abziehbilder sind mit Mikrorissen vom Alter verschlissen. Es gibt weitere kleinere Oberflächenspuren und Kratzer. Die Ausfallenden, Tretlagergewinde und das Steuerrohr sind in gutem Zustand. Im Jahr 2014 kaufte sie der zweite Besitzer und benutzte sie für Freizeitfahrten. Es wurde ursprünglich mit einem Dura Ace Dreifach-Antriebsstrang gebaut. Der Antriebsstrang und die originalen Bremsbeläge blieben in gutem Zustand. Der Verkauf bezieht sich nur auf den Rahmen. Die Bremshalterung ist für Long-Reach-Bremsen positioniert. Der Original-Reisekoffer mit hilfreichen Verpackungsmaterialien und einer Anleitung liegt bei.

Abmessungen: Oberrohr Mitte zu Mitte: 54cm Sitzrohrmitte von BB bis Kragen: 54cm Steuerrohr: 1-1/8" x 130 mm 130 mm Ausfallenden 68-mm-Innenlager 27,2 mm Sattelstütze Seriennummer: 54M4656