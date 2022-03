It's just a hill. Get over it. It's just a hill. Get over it. Mit dem MACINA MEZZO mischt du unauffällig im Pulk mit und bist bergauf stets eine Reifenbreite voraus. Betrieben wird dieses Bike mit dem Fazua Antriebsystem, welches mit nur 4,6 kg das leichteste und kompakteste System seiner Klasse ist und sich mit nur einem Handgriff komplett entnehmen lässt. Dies ermöglicht ein schnelles Umrüsten vom klassischen Rennrad zum E-Pedelec und umgekehrt. Dank integriertem Freilauf kannst du ganz ohne unnatürlichen Tretwiderstand Spitzengeschwindigkeiten erreichen. Mit dem 250Wh Akku hast du die Reserve an Board, um dich unterstützen zu lassen wenn es nötig ist und zügig jede Bergspitze zu erklimmen.

Macina Me He28 sw Rh48cm Herr22G Akku-Hersteller: Fazua Akku: Evation 1.0 252 DownTube Akku-Kapazität (Ah): 7 Ah Akku-Spannung (Volt): 36 V Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Downtube integriert Bereifung: Continental G-Prix 5000 TR Bremse hinten: Shimano Ultegra R8070 2-Piston Bremse: Shimano Ultegra R8070 2-Piston Bremsscheibe hinten: Shimano RT800 CL 160 Freeza Bremsscheibe: Shimano RT800 CL 160 Freeza Kassette: Shimano Ultegra R8000 / 11-28 Default Farbe: nein Display: Fazua TOUCH REMOTE Evation 1.0 Gabel: Mezzo Road Fork Performance Carbon Anzahl Gänge: 22 Gang Gewicht: 13,5 kg GPS: nein GPS ready: nein Grundfarbe: schwarz Hersteller: KTM Fahrrad GmbH Kette: Shimano HG701-11 Lenker: KTM Team Road Lenkergrife: KTM Tape anti-slip Laufradsatz: DT Swiss ER 1600 Spline DB 32 CL, 22x18TC TLR, 100-12TA / 142-12TA MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Fazua Motorleistung in Watt: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: MACINA Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Ultegra Di2 R8050 GS NOS: nein Onlinewarengruppe: online Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Macina Mezzo Road Performance Carbon; Fazua / R-0200 Reifengröße (ETRTO): 28-622 Reifengröße (Zoll): 28 x 1,1 Schloss (separat erhältli: ABUS Standard Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: KTM Team 27.2/350 Sattel: Ergon SM10 Sport Men Schalthebel: Shimano Ultegra Di2 R8070 STI 2x11 Steuersatz: KTM Team drop/in 1.1/8"-1.5" Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: KTM Kappa ISIS 160mm Q0 Umwerfer: Shimano Ultegra Di2 R8050 Vorbau: KTM Team Road 8° Zulässiges Gesamtgewicht: 124 kg