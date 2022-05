PARALANE Un28 Rh57cm Herr 22G Akku-Ladezeit 100%: ca, 4 Stunden Akku-Ladezeit 50%: ca, 2 Stunden Akku-Kapazität (Ah): 7 Ah Akku-Spannung (Volt): 36 V Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: integriert Cassette: Shimano Dura Ace R9100, 11-30T Einsatz: Road Race Felgen: DT Swiss ERC 1450 DB, 47mm height, road boost Gabel: Carbon, disc, road boost 110x12 mm RAT through axle, RAT Evo Technology, flat mount 140 mm, internal Lenkerbügel: Easton EC90 Aero, carbon, drop: 125mm, reach: 80mm Motor-Leistung: 250 Watt Motor-Hersteller: Fazua Motor-Typ: Mittelmotor Pedale: Sport, with reflector Produktart: Erwachsenenfahrrad Sattelstütze: BBB CPX Plus, Carbon, 27,2mm, 350mm, set-back: 20mm Sattel: Prologo Scratch Schutzbleche: Curana C-Lite Schalthebel: Shimano Dura Ace R9170, Di2 Tretlager: FSA Carbon Arm, 52-36T Vorbau: BBB Deluxe, aluminium, 31.8mm, +/- 7 degree

veröffentlicht am 2022-05-10T05:54:18+0000

