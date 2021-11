Factor One. Größe 52 Gebraucht! Noch In gutem Zustand ein paar Flecken auf dem Rahmen. Siehe Fotos. Enthalten sind Faktor ein Rahmen Schwarz inc 60s Radsatz corsa Reifen Carbon Flaschenhalter Dura ace 9150 Schalthebel Dura ace 9100 Bremsen und Kettensatz Ultegra R8050 Schaltung vorne und hinten Ceramicspeed Tretlager (braucht einen Service) Zögern Sie nicht, mich für weitere Informationen zu kontaktieren.

Allgemein

Zustand Neu

Modelljahr 2020

Kategorie Rennrad, Gravelbikes

Rennrad, Gravelbikes veröffentlicht am 2021-11-12T16:44:32+0000

Fahrrad-Marke andere Marke