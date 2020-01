Beschreibung

Radsport - Cron bietet ihnen ein Top gutes gebrauchtes Straßenrennrad von CORRATEC an.



Corratec ist ein deutscher Fahrrad- und Kraftfahrzeughersteller mit Sitz im bayerischen Raubling, Ausrüster des Deutschen Skiverbandes und des Amateur-Radsportteams Corratec.



Die mit den von Corratec ausgestatteten Fahrer und Radsportteams erzielten im Laufe der Firmengeschichte eine Reihe von Erfolgen auf der Bahn und Straße sowie bei verschiedenen Mountainbikewettbewerben.



BITTE LESEN SIE DIE TECHNISCHE DATEN !!

Produktart : Straßenrennrad



Hersteller : CORRATEC



Modell : LA STRADA



Baujahr : aus den 90er Jahren ein Klassiker aus Deutschland



Geschlecht : Herren & Damen



Ketten - Schaltwerk : 14 Gang von SHIMANO - 105



Naben - Schaltwerk : ----------



Kettenumwerfer: SHIMANO - 105



Rahmenschalthebel : SHIMANO - 105



Handbremsschaltung : ---------



Daumenschalthebel : ----------



Schaltdrehgriffe : --------



Bremssystem vorne : U - Bremsen



Bremssystem hinten : U - Bremsen



Beleuchtungssystem : ------------



Rahmenhöhe : 58 cm



Rahmenmaterial : Stahl



Bereifung : 28 Zoll - Drahtreifen ( 700 x 23c ) ( 23 - 622 )



Felgenmaterial : Aluminium



Federgabel : ---------



Halbfederung : ----------



Vollfederung : -----------



Fahrradgewicht : 10,9 kg



Rahmenlack : Original - Lack



Herstellerfarbe : Gescheckt



Probleme am Fahrrad : NEIN



Zustand :

Das Rennrad befindet sich in einem Top gebrauchten Zustand .



Sonstiges am Fahrrad :

Kurbelsatz vorne mit dem Kettenblatt aus Aluminium von SHIMANO - 105

U - Bremsen vorne wie hinten aus Aluminium von SHIMANO - 105

Befestigung Schnellspanner vorne & hinten an dem Laufrad von SHIMANO

Laufradnabe vorne & hinten von SHIMANO - 105

Flaschenhalter

Klickpedalen von SHIMANO

Fahrradfelgen vorne & hinten in Dunkelgrün aus Aluminium von GIRO GALLI

Neue Bereifung vorne wie hinten



Versand ist mit GLS

Der Versand ist Kostenlos !!

Der Versand erfolgt nur innerhalb Deutschland .