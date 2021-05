Centurion E-Bike E-Fire SportRS2600 i ABS. Zustand: Gebraucht. Nur Abholung. Gekauft Mitte Januar 2020. Neupreis 4299. Euro.Laufleistung seither 1450Km. Bike ist gut gepflegt und fast wie neu.

Rahmengröße L ist 53cm. Gabel SR Suntour Mobie 25 Air, Federweg 63mm. Schaltwerk Shimano XT M8000 11fach 11 bis 42 Zähne. Schalthebel SLX. Bremsen Magura Bosch CMe ABS. Reifen Schwalbe Marathon GT 50x622. Naben DT Swiss 370, Speichen DT. Felgen Procraft MPD 23. Griffe Ergon GE1. Licht vo Leyzene, hi Trelock. Parkstütze Centurion. Aku und Rahmenschloß Abus. Motor Bosch Performence Line CX Gen 4 75NM. Aku Bosch Power Tube 625 WH mit Ladegerät Power Pack. Mit Kiox Computer. Dazu eine NC17 Schutzhülle Neopren für Winter. Bike ist in super Zustand so gut wie neu.