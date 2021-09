Leichter wird’s nicht! 865-Gramm-Rahmen, Sub-1400-Gramm-Laufradsatz, „One by“-Antrieb: Das Grail CF SLX 8.0 SL ist das ultimative Leichtgewicht am Gravel-Firmament. Interpretiere On- und Offroad-Abenteuer als das schnellste Erlebnis, das du dir vorstellen kannst. Grail CF SLX 8.0 SL Gravel kann so viel sein: Abenteuer, Highspeed, Freiheit, die Reise ins Unbekannte. Wie gut zu wissen, dass du mit dem Grail CF SLX 8.0 SL jeden erdenklichen Ballast zuhause lassen kannst. Verzichte auf Gewicht, verzichte auf einen Umwerfer. SRAMs Force CX1 bringt Tempo in ein Premium-Gravelbike, das alles andere in seinen attraktiven Schatten stellt.

Rahmen · Canyon Grail CF SLX Disc · Material: Carbon · Achsdimension: 12 x 142 mm · Bremsaufnahme: Flatmount Gabel · Canyon FK0047 CF SLX Disc · Material: Carbon · Steuerrohr: 1 1/4" · Achsdimension: 12 x 100 mm · Bremsaufnahme: Flatmount Schaltwerk · SRAM Force 1 SGS Kettenführung · Canyon Chain Catcher Kassette · SRAM XG-1175 10-42 11s Kurbel · SRAM Force 1 Innenlager · SRAM Pressfit GXP Kette · SRAM FRC 1170 11-speed Schalt-/ Bremshebel · SRAM Force 1 HRD 1s Schalt-/ Bremshebel · SRAM Force 1 HRD 11s Bremsscheibe · SRAM Centerline Rounded Edges · Disc Mount: 6-Loch Laufradsatz · DT Swiss CRC 1400 Spline db · Felgenmaterial: Carbon · Felgenhöhe: 24 mm · Innenbreite: 22 mm · Gewicht: 622 g · Gewicht: 767 g Reifen · Schwalbe G-One Bite 40 mm · Technologie: Tubeless Easy Cockpit · Canyon CP07 Gravelcockpit CF · Material: Carbon · Lenkerform: Ergo · Reach: 70 mm · Drop: 130 mm · Lenkerband Canyon Ergospeed Gel Sattel · Fizik Aliante R5 Sattelstütze · Canyon S15 VCLS 2.0 CF · Material: Carbon · Setback: 13 mm / 25 mm · Technologie: VCLS 2.0 | Fliphead · Gewicht: 220 g