Verkaufe aus Zeitgründen mein top gepflegtes Supersix Evo vom Juli 2018, 4000 Km, top gepflegt mit bike fitting Komponenten, inclusive allen Rechnungen, Umbaupreis komplett 9500 Euro!!! Aero Lenker Metron Vision 5 D; 600 Euro, Einbau 03/2021 mit garmin Halterung (aeromässig unter dem Lenker) Mavic cosmic Felgen tubeless 48 mm mit Schwalbe pro one tubeless 1200 Euro, Einbau 02/2020 Innen verlegte Brems-/Schaltzüge SCHALTUNG Kassette: Shimano Dura-Ace CS-R9100, 11-fach, 11-28 Zähne Schalthebel: Shimano Dura-Ace Di2 9170, Hydro Disc Gänge 22 Kette: Shimano HG901, 11-fach Umwerfer: Shimano Dura-Ace Di2 FD-R9150, Anlöt Version Schaltwerk: Shimano Dura-Ace RD-R9150, 11-fach, Di2

ANTRIEB Kurbelset: Cannondale HollowGram SiSL2, BB30a, OPI SpideRing SL, 52/36 Zähne BREMSE Bremse vorne: Shimano Dura-Ace BR-R9170, Hydraulische Scheibenbremse Bremse hinten: Shimano Dura-Ace BR-R9170, Hydraulische Scheibenbremse Bremshebel: Shimano Dura-Ace BR-R9170 Bremsscheibe vorne: Shimano Dura-Ace Bremsscheibe hinten: Shimano Dura-Ace Ø Bremsscheibe vorne: 160 mm Ø Bremsscheibe hinten: 140 mm Rahmen Carbon, SuperSix EVO Disc, BallisTec Hi-MOD Carbon, Di2 Compatible, SPEED SAVE, PressFit BB30a Rahmenhöhe 54cm Rahmenmaterial ballistec hi mod Carbon SuperSix EVO Disc, SPEED SAVE, BallisTec Hi-MOD full Carbon, 1-1/8" to 1-1/4" steerer, integrated crown race, 100x12mm thru-axle RÄDER Laufradgröße 28″ Nabe vorne Mavic Cosmic Pro Carbon SL Disc, 12x100mm Steckachse Nabe hinten Mavic Cosmic Pro Carbon SL Disc, 9x135mm, Schnellspanner Felgen Mavic Cosmic Pro Carbon SL Disc WTS tubeless Speichen Mavic Cosmic Pro Carbon SL Disc Reifen vorne und hinten: Schwalbe pro one tubeless Sattel: Fi'zi:k Arione R3, K:ium Rail Sattelstütze FSA K-Force Carbon, 25.4x350mm LENKUNG Lenker Metron Vision 5 d Lenkerband: SQ Lab Steuersatz SuperSix EVO, 1-1/4" lower bearing, 25mm carbon top cap Vorbau Metron integriert Wie gesagt, alle Rechnungen vorhanden, kein Sturz, keine Rennen, keine Macken, nur Trainingsrad und 50 % der Km Leistung Rollentrainer. Versand je nachdem möglich, Privatverkauf ohne Gewährleistung! Immer beim Radsporthändler gepflegt!