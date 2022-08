CAAD Opti Er28 bl Rh56cm Diam 22K Bereifung: Vittoria Zaffiro Pro Slick, 700 x 25c Bremshebel: SHIMANO 105 Bremse: TEKTRO R741 dual pivot calipers Bremsscheibe hinten: 160mm RT76 rotor Bremsscheibe: 160mm RT76 rotor Kassette: SHIMANO 105, 11-30, 11-speed Default Farbe: nein Felge: RS 2.0, 24h front Felge hinten: RS 2.0, 28H rear Gabel: BallisTec Full Carbon, 1-1/8" to 1-1/4" steerer, fender mounts, 100x9mm QR Anzahl Gänge: 22 Gang Grundfarbe: blau Hersteller: Cycling Sports Group Europe B.V. Nabe (Hinterrad): FORMULA RB-5711 Innenlager: FSA MegaExo Kette: KMC X11, 11-speed Lenker: Cannondale 3, 6061 alloy, Compact Lenkergriffe: Cannondale Bar Tape, 3.5mm MonkeyLoad Ready: nein MonkeyLink Recharge: nein Modellserie: CAAD Nabe/Schaltungsart: Shimano 105 GS NOS: nein Pedale: wellgo w/ Clip and Strap Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: All-New SmartForm C2 Alloy, SAVE, tapered headtube, fender mounts, 130x9mm QR Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: Cannondale 3, 6061 Alloy, 27.2 x 350mm Sattel: Cannondale Stage CX Schalthebel: SHIMANO 105, 11-speed SP Connect: nein Speichen: Stainless Steel, 14g Steuersatz: CAAD Optimo, 1-1/8" to 1-1/4", 25mm top cap Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: FSA Gossamer Alloy, 50/34 Umwerfer: SHIMANO 105, 31.8 clamp Satori UP2 A-head Vorbau,: Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 7° Nabe: FORMULA RB-56 Zulässiges Gesamtgewicht: 135 kg

Allgemein

Zustand Neu

Modelljahr 2021

Kategorie Rennrad, Gravelbikes

Rennrad, Gravelbikes veröffentlicht am 03/08/2022

Fahrrad-Marke Cannondale