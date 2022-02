EDLES URBAN BIKE Edler und schneller Flitzer für die Stadt. Schimano Metrea 1x11 Gang Schaltung. Genial in den Lenker integrierte Schalt-Brems-Einheit, hydraulische Scheibenbremsen, 40mm Reifen und super schicker Brooks Cambium Sattel. Was will man mehr?

Millennia He28 sc Rh55cm Diam11K Bereifung: Schwalbe G-One Speed MicroSkin HS472 Bremsscheibe hinten: 160mm / Centerlock Bremsscheibe: 160mm / 6bolt Kassette: Shimano CS R7000 11-32T Default Farbe: nein Durchläufer: nein Dynamo: Nabendynamo Felge: BULLS XC-21D tubeless ready Frontleuchte: Supernova E3 Pure Gabel: ZEG-TA56-D Anzahl Gänge: 11 Gang Grundfarbe: schwarz Hersteller: ZEG Nabe (Hinterrad): Formula CL-2611QR Innenlager: Shimano Ultegra SM-BB72-41B Kettenschutz: Black Round C.G. Kette: Shimano 105 CN-HG601-11 Lenker: H.L., DR-AL-197-FOV Lenkergrife: Velo VLT-001, Tape MonkeyLoad Ready: nein MonkeyLink Recharge: nein Modellserie: Millennial Nabe/Schaltungsart: Shimano RD-U5000SS NOS: nein Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: ALLOY P.G.+D.B. Reifengröße (ETRTO): 40-622 Reifengröße (Zoll): 28 x 1,5 Rückleuchte: Supernova E3 Tail Light Rücktrittbremse: nein Sattelklemme: United BR-Z-A1712 Sattelstütze: Bulls SP-02, Comfort Carbon, Oval 31,6x380mm Sattel: Brooks Cambium C17 Schlauch: Schwalbe SV18 Extra Light Schalthebel: Shimano ST-U5060 Speichen: Stainless Black Steuersatz: FSA, No.47-50P, 1.5" taper 1-1/8" head tube Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: Shimano FC-U5000-1C Vorbau: Satori Stealth Nabe: Shutter PD8QR Zulässiges Gesamtgewicht: 135 kg