Bianchi Mega Pro Marco Pantani Der Zustand ist sehr gut Ich selbst habe es nicht gefahren. Hing an der Wand. Ob die Unterschrift am Vorbau die von Hand geschrieben wurde echt ist kann ich nicht garantieren. Laut Vorbesitzer in Italien ja. Ich gebe eine Bianchi Trinkflasche dazu. Hier ist die Unterschrift echt, da ich diese bei einem Event (Nove Colli in Cesenatico selbst von Marco bekommen habe.

Rahmenhöhe ist 55cm Konmplette Campagnolo Record 9 speed Ausstattung Sattelstütze titan Lenker 3T Podium 38cm Vorbau ITM 11,5cm Pedale Time Equipe Magnesium Kurbel 170mm Sattel Pantani Lafräder Campa Nuclear Solch ein Rad ist kaum bis garnicht mehr zu bekommen Ist ein Sammlerobjekt Versand möglich