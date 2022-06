ENTWICKELT FÜR GESCHWINDIGKEIT Mit seinen klaren Linien und seinem distinguierten Design markiert das neue Aircode DRS, die dritte Weiterentwicklung des Aero-Modells der Reihe, eine neue Ära in der Geschichte der Lapierre-Rennräder. Das für hohe Geschwindigkeiten konzipierte Aircode DRS, das physikalischen Gesetzen trotzt, ist steifer, schneller, aerodynamischer und komfortabler als das Vorgängermodell

AIRCODE D He28 br Rh58cm Diam 22K Bereifung: SCHWALBE ONE RACEGUARD TUBELESS EASY 700X25 Bremse hinten: Shimano 105 BR7070 140 mm DISC Bremse: Shimano 105 BR7070 160 mm DISC Kassette: SHIMANO 105 CS-R7000 11s 11-30T Default Farbe: nein Farbrichtung: braun Gabel: AIRCODE DRS DISC THRU AXLE UD SUPERLIGHT CARBON Anzahl Gänge: 22 Gang Grundfarbe: braun Hersteller: GHOST-Bikes GmbH Innenlager: Shimano Press Fit SMBB7141B Kette: SHIMANO HG601 Lenker: LAPIERRE UD CARBON 40cm(XS,S) 42cm(M,L,XL) 44cm(XXL) compatible with triathlon extensions Lenkergrife: LAPIERRE VEXGEL TAPE Laufradsatz: DT Swiss P1850 DB23 Center Lock TUBELESS MonkeyLoad Ready: nein MonkeyLink Recharge: nein Modellserie: AIRCODE Nabe/Schaltungsart: SHIMANO 105 RD-R7000GS, 11s NOS: nein Pedale: VP-335 Clips&Strap Produktart: Erwachsenenfahrrad Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: LAPIERRE AERO CARBON 0mm offset Sattel: PROLOGO DIMENSION Schalthebel: SHIMANO 105 BR7070 2x11s FLAT MOUNT with FIN Steuersatz: ACROS INTEGRATED Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: SHIMANO 105 FC-R7000, 50x34T 170mm(XS,S) 172.5mm(M,L), 175mm(XL,XXL) Umwerfer: SHIMANO 105 FD-R7000FL Vorbau: LAPIERRE -7° 31,8mm 90mm(XS,S) 100mm(M) 110mm(L) 120mm(XL, XXL)