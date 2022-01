Keine Sorge, wir haben es kapiert... deine Trainingskameraden denken alle, dass du ein wenig "wählerisch" bist. Du hast vielleicht oder vielleicht auch nicht deine Lieblingsgriffe im Kellerschrank gehortet, nur für den Fall, dass sie jemals durch ein neues Modell ersetzt werden. Wie dem auch sei, man sollte nicht vorzeitig urteilen. Wenn Geschwindigkeit sprechen könnte, würde sie sich als der völlig neue Rahmen vom S-Works Epic vorstellen. Das S-Work Epic bietet 100 Millimeter brillant effizienten, vom BRAIN-gesteuerten Federweg. In Kombination mit der erhöhten Hinterbau-Steifigkeit führt dies zu einer unvergleichlichen Kraftübertragung. Die Verwendung von FACT 12m Carbon, ein spezielles Layup, und eine Vollcarbon-Dämpferverbindung machen das S-Work Epic zudem zum leichtesten vollgefederten Rahmen, den wir je entwickelt haben, und bietet gleichzeitig das bisher beste Handling eines Epic. Wir stellen vor: Das ist die Paarung von effizienten 100 Millimetern Federweg mit RockShox's schlankem, aber steifem SID SL Ultimate-Chassis. Die RockShox SID SL Ultimate BRAIN-Gabel, ist die Kirsche on top, wenn es um Suspension-Perfektion im XC-Rennsport geht.S-Works FACT 12m Carbon, Progressive XC Race Geometry, Rider-First Engineered(TM), threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing, 100mm of travel

SJ EVO SW FRM SMK/CARB/BLK S5 Dämpfer: RockShox-Specialized BRAIN, Rx XC Tune, 5 Position Platform Adjust, Rebound Adjust, Integraded Exte Gabel: RockShox SID SL ULTIMATE BRAIN, Top-Adjust Brain damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 100mm Tra Sattelstütze: S-Works FACT carbon, 10mm offset, 30.9mm