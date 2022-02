Das Kenevo ist zweifellos das leistungsfähigste E-MTB, das es gibt, dank seiner Marzocchi Federelemente mit 180 mm Federweg und dem feinfühligstem und kraftvollsten Motor auf dem Markt, der dir mehr Kilometer pro Akkuladung verschafft, als je zuvor. Unser Kenevo Comp paart alle diese Eigenschaften mit einem Komponentenmix, der härteste Bedingungen und Fahrern trotzt. Der komplett überarbeitete Kenevo-Rahmen verfügt über ein Vorder- und Hinterbau aus unser M5 Aluminiumlegierung, das asymmetrische Sidearm-Design sowie eine überarbeitete Raderhebungskurve und ein angepasstes Übersetzungsverhältnis des Hinterbaus, die dem Fahrrad auf den anspruchsvollsten Strecken ein wahnsinniges Maß an Kontrolle verleihen. Der Fox Float X Performance Luftfederdämpfer bietet 180 mm feinfühligsten Federweg sowie eine einstellbare Low Speed Druckstufe und Zugstufendämpfung, damit du dein Bike voll und ganz auf deinen Fahrstil und die Strecke anpassen kannst. Die luftgefederte Marzocchi Bomber Z1-Gabel bietet feinfühlige, stehts kontrollierbare 180 mm Federweg an der Front. Zu den Merkmalen gehören eine bewährte FOX GRIP-Dämpfungskartusche und eine EVOL-Luftfeder. Einfach, zuverlässig und absolut in der Lage, alle Steine und Wurzeln zu schlucken, die dir in den Weg kommen. Der Specialized 2.2 Motor stellt den Höhepunkt der E-Bike Motorentechnologie dar. Der neue Motor ist effizienter, 15% kleiner und 11% leichter als sein Vorgänger. Das Bike verfügt über viele andere Funktionen, an die kein anderes E-Bike herankommt, wie fantastisches Wärmemanagement, ein doppeltes Freilaufdesign, das das Getriebe bei Höchstgeschwindigkeit auskuppelt und keinen Leerweg aufweist, und eine leise, gleichmäßige und konstante Leistung - selbst bei maximaler Leistung. Der neue Specialized M2-Akku dieses Turbobikes verfügt über eine Kapazität von 500 Wh. Dieser unglaublich leistungsstarke Akku ist in den Rahmen integriert und kann mit dem Entfernen einer einzigen Inbusschraube in Sekundenschnelle entnommen werden.

KENEVO COMP 6FATTIE NB LGNBLU/ Bremse vorn: SRAM Code R, 4-piston caliper, hydraulic Dämpfer: Fox Float Perform.Ser.230x62,5 Display: Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth®, w/Handlebar remo Farbrichtungen: Blau Gabel: 2021, Bomber Z1, 27.5in, Marzocchi, 180, Grip, Sweep-Adj, Matte Blk, Neutral/Matte Blk Logo, Kabolt Reifen: Butcher Grid Gravity 2Bliss Ready T9, 27.5 x 2.6" Sattelstütze: X-Fusion Manic, infinite adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, Schalthebel: Sram GX Eagle trigger 12-Speed 11-50 t