Willst du auf Wegen abseits von Autos und Menschenmengen radeln, oder volle Kraft voraus dein Lieblings-Gravel-Rennen bestreiten, wirst du um das neue Diverge nicht herumkommen. Es ist einfach das schnellste, fähigste und wahrscheinlich das spaßigste Bike, welches wir konstruiert haben. Angefangen mit der Future Shock 2.0 und unserer neuen Gravel-optimierten Geometrie, bis zu größtmöglicher Reifenfreiheit - das neue Diverge steht für alles, was wir in 40 Jahren des Radfahrens gelernt haben. Das Diverge ist ein neues Kapitel in der Gravel-Kategorie. Dank FACT 9r Carbon zählt der S-Works Rahmen zu den Leichtgewichten und macht diesen zu einer geeigneten Wettkampfplattform. Ob du neue Bestzeiten an der nächsten Dirt-Steigung erzielen möchtest oder den nächsten Berg in Angriff nimmst, das leichte Diverge wird es dir ermöglichen. Geschwindigkeit, Kontrolle und Vertrauen - die Future Shock 2.0 Technologie ist ideal für den Gravel Fahrer. Mit unserer Future Shock 2.0 mit hydraulischer Dämpfung und Einstellmöglichkeit hast du die volle Kontrolle. Wir haben den ,,Status-Quo" der Gravel-Geometrien aus dem Fenster geworfen. Das neue Diverge hat eine der progressivsten Geometrien, die wir je für ein Bike mit Drop-Bars entworfen haben. Dies ermöglicht es uns, dir einen Rahmen mit sehr ausgewogenen Fahreigenschaften zu präsentieren. Wir haben den Reach verlängert, den Lenkwinkel abgeflacht und eine Gabel mit längerem Offset ausgestattet. Dies zusammen ergibt eine Plattform, welche auf Schotter und unwegsamem Gelände Vertrauen und Fahrstabilität vermittelt. Dies gepaart mit kürzeren Vorbauten sorgt dafür, dass sich der Lenker nicht zu weit entfernt und die Lenkung dynamisch bleibt. Die Tiefe des Tretlager ist so gewählt, dass auch 27.5 Laufräder montiert werden können, aber die Laufruhe beibehalten wird. Wir haben dem Diverge eine Vielzahl an Montagepunkten spendiert, welche auch an Gabel und Oberrohr zu finden sind. Damit du, egal wie lange du unterwegs sein wirst, deine Ausrüstung mitnehmen kannst. Willst du breitere Reifen fahren? Auch dies haben wir berücksichtigt: das Diverge hat 47 mm Reifenfreiheit mit 700C Reifen und 2.1" mit 27.5 Laufrädern. Das Diverge leiht sich das SWAT Staufach vom legendären Stumpjumper. In diesem hast du Platz, um Werkzeug, Schlauch, Riegel oder sogar unsere SWAT Jacket unterzubringen. So hast du den Rücken frei und die Sachen sind mit niedrigem Schwerpunkt im Rahmen verstaut.

DIVERGE EXPERT CARBON TLTNT/CA Cassette: SRAM NX Eagle PG-1230, 12-speed, 11-50t Felgen: Roval Terra C, 25mm inner width carbon Gabel: Future Shock 2.0 w/ Damper Smooth Boot, FACT carbon, 12x100 mm thru-axle, flat-mount Kette: SRAM GX Eagle, 12-speed Reifen: PATHFINDER PRO 2BR, TAN SIDEWALL, 700x42 Sattelstütze: Roval Terra Carbon Seat Post 200 Offset Schalthebel: Sram Rival e Tape AXS