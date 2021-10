Das 12'6 Voyager Komplett Set von Red Paddle Co ist ein super Tourer SUP und ist bestens für ambitionierte und schwerere Fahrer geeignet. Dieses SUP Set wird inklusive Board, Alloy-Nylon Paddle, Bag, Pumpe, Leash und Finne geliefert.

SET Red Paddle Co VOYAGER 12'6"x32"x6" MSL CARBON 50-NYLON