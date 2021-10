Für Paddler, die nach einem Board der Ride-Familie den nächsten Schritt machen möchten, ist das aufblasbare 11'3er Sport SUP Board wie gemacht. Es ist in der Sonderfarbe Lila oder in klassischem Blau zu haben. Mit diesem Board-Paket wirst du das offene Wasser wie nie zuvor genießen können.

SET RED PADDLE CO SPORT 11'3"x32"x4,7" MSL CARBON 50-NYLON