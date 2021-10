Du möchtest ein aufblasbares Paddleboard, das dich garantiert nicht im Stich lässt, egal in welchen Bedingungen? Volltreffer! Das mehrfach preisgekrönte Ride 10'6" von Red Paddle Co ist unser beliebtestes Board und in der Sonderfarbe Lila oder in klassischem Blau zu haben. Auf diesen Alleskönner kannst du dich jederzeit voll und ganz verlassen, auch beim Paddeln im Meer.

BOARD Red Paddle Co RIDE 10'6"x32" x 4,7" MSL SUP Board Gewicht: 9.95kg Länge: 10'6" max. Zuladung: 110 Kg