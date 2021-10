Das 9'6'' Compact von Red Paddle Co ist das am einfachsten zu transportierende SUP-Board der Welt. Ob zu Fuß, auf dem Fahrrad oder in Bus und Bahn: Dieses Board lässt sich mit dem Rucksack ganz bequem überallhin mitnehmen. Was kann es Besseres geben, als sich nach getaner Arbeit mit dem Rucksack auf dem Rücken zum Meer oder dem nächstgelegenen Fluss aufzumachen? Aufbauend auf mehr als 10 Jahren Erfahrung hebt das revolutionäre 9'6'' Compact aufblasbare Boards auf ein völlig neues Niveau. Es ist ein normal großes SUP-Board, das eingepackt nur halb so viel Platz in Anspruch nimmt wie ein herkömmliches aufblasbares Board. Das Design unseres 9'6'' Compact basiert auf dem preisgekrönten 10'6'' MSL Ride.

SET Red Paddle Co COMPACT 9'6"x32"x4,7" + 2021 Carbon 100-Ny