Power Sport 11 Plus 750 Wh 29 Wave 46 sw 11 Kette Akku-Hersteller: Bosch Akku: Bosch PowerTube Horizontal 750 Akku-Spannung (Volt): 36 V Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Horizontal integriert Bereifung: SCHWALBE Marathon Mondial Perf. RaceGuard/SCHWALBE Marathon Mondial Perf. RaceGuard Bremse hinten: TEKTRO HD-T390 / E390 2-Piston Bremse: TEKTRO HD-T390 / E390 2-Piston Bremsscheibe hinten: TEKTRO TR-45 2.3mm CL 160 Bremsscheibe: TEKTRO TR-45 2.3mm CL 180 Kassette: SHIMANO LG600-11 / 11-50 Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: Bosch KIOX TFT Display SMART SYSTEM Einsatzbereich ShopFilter: Wald & Feldwege 14) Frontleuchte: FUXON FF-100 EB LED High Beam 100-150Lux 10) Gabel: Suntour NCX-D Air LO 63mm Anzahl Gänge: 11 Gang GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: KTM light (carry more) Grundfarbe: schwarz Hersteller: KTM Fahrrad GmbH Nabe (Hinterrad): SHIMANO UR600 CL 32H 135-5QR Kettenschutz: KTM type 1 for Bosch Gen.4 Kette: SHIMANO LG500 Lenker: KTM Line low rizer 640mm Lenkergriffe : ERGON GP30 SD with Barend MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motor-Leistung: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Antriebsart: Elektro-Motor .9) Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore XT M8130-11 LG shadow+ NOS: nein Pedale: Trekking-Pedal VP-616 anti-slip .2) Produktart: Trekking Rahmenbezeichnung Herstel: Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2940 Reifengröße (ETRTO): 47-622 Reifengröße (Zoll): 28 x 1,75 Schloss: ABUS integrated battery lock (X-Plus key) SMART SYSTEM Rückleuchte: FUXON RZ-100EB LED Rücktrittbremse: nein Sattelklemme: KTM Line JD-SC99 - 34,9mm Sattelstütze: KTM Line 30.9/350 Sattel: SELLE ROYAL Essenza+ Schutzbleche: SKS A55K 55mm black matt Schalthebel: SHIMANO Deore XT M8130-11 LG SP Connect: nein Speichen: DT Champion 2.0 black/DT Alpine II 2.34 black Ständer: KTM 28" adjust Steuersatz: ACROS AICR internal 1.1/8>1.5" angle limit Straßenausstattung: nein 15) Kurbelgarnitur: KTM Comp ISIS 170mm Q16 Satori UP2 A-head Vorbau,: KTM Line 20° internal Nabe: SHIMANO Deore M6000 CL 32H 100-5QR

Allgemein

Zustand Neu

Modelljahr 2022

Kategorie Sonstige Fahrräder

Sonstige Fahrräder veröffentlicht am 12/06/2022

Fahrrad-Marke KTM