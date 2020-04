Macina Fo Da20 or FOLD 8N



Akku-Hersteller: Bosch

Akku-Ladezeit 100%: 4,5 Stunden

Akku-Kapazität (Ah): 13,4 Ah

Akku-Spannung (Volt): 36 V

Akku-Typ: Lithium Ionen

Alter: 6-8 Jahre

Akku-Position: Unterrohr

Bereifung: Schwalbe Marathon Plus

Bremshebel: Shimano MT200

Kassette: GATES Ritzel 22Z

Einsatz: City Bike

Felgen: Felge Ambrosio pulse 20", 32H

Frontleuchte: B+M Lumotec IQ2-Eyc E, LED-50 Lux, Sens+TF, 6VDC

Gabel: Alugabel starr

Gewicht: 23,70 kg

Gepäckträger: Banzei Racktime for folding 20"

Nabe (Hinterrad): Shimano Nexus 8 SG-C6001-8D (Leerlaufnabe - Centerlock)

Kette: GATES Carbon-Riemen

Körpergröße: 120-135 cm

Lenker: Banzei flat, 560mm, 25.4mm

Motor-Leistung: 250 Watt

Motor-Hersteller: Bosch

Motortyp: Mittel.-Tretlagermotor

Nabe/Schaltungsart: Shimano Nexus 8 SG-C6001-8D (Leerlaufnabe - Centerlock)

Pedale: VP-616 Alu-Trekkingpedal mit Gummi

Produktart: Damenfahrrad

Reifengröße: 47-406

Rückleuchte: B&M Toplight Mini

Sattelstütze: Banzei, 34.0/400

Sattel: Selle Royal Hertz

Schutzbleche: SKS Trekking-Set - CAB B53T

Schalthebel: Shimano Nexus 8 C6000-8 Drehgriffschalter

Sonstiges: KTM Line Alu-Hinterbauständer, Länge verstellbar

Speichen: DT-Champion/ Alpine 2.3, black

Kurbelgarnitur: GATES Motorritzel für Riemenantrieb 55 Zähne, KTM-Delta Tretkurbeln

Satori UP2 A-head Vorbau,: Banzei Folding stem 12°, 25.4, w/ safety look

Nabe (Vorderrad): Shimano Alivio M4050 Centerlock