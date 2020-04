BERLEEN 5 He28 Rh46cm Diam 10S



Akku-Kapazität (Ah): 7 Ah

Akku-Spannung (Volt): 36 V

Akku-Reichweite: 60 km

Bereifung: Continental Contact Speed, 35-622

Bremshebel: Shimano M396

Kassette: SRAM PG-1050

Display: Bedienung über Ein-/Aus-Taste und Set-Taste auf dem Oberrohr

Felgen: Concept EX 560

Frontleuchte: Herrmans H-Black MR8, LED

Gabel: Urban Integrated, Aluminium

Gepäckträger: Urban Rear Low Rider

Nabe (Hinterrad): Groove Go, Hinterradmotor

Kette: Shimano Tiagra CN-4601

Lenker: Kalkhoff One Piece, Urban

Motor-Leistung: 32 Nm

Motor-Hersteller: Bafang

Motortyp: Heckmotor

Nabe/Schaltungsart: 10-G Shimano Tiagra

Pedale: Urban Light, mit rutschhemmender Beschichtung und Reflektor

Produktart: Herrenfahrrad

Rückleuchte: Busch + Müller Line Small, mit Standlicht

Sattelstütze: Concept EX

Sattel: Selle Royal Rampage

Schutzbleche: Aluminium, lackiert

Schalthebel: Shimano Tiagra 4700

Speichen: Niro, schwarz

Kurbelgarnitur: Prowheel, Aluminium

Nabe (Vorderrad): SP PL-8X Leichtlaufnabendynamo, mit 12x100 mm Steckachse