GIANT Full E - O PRO Größe S - Top E-MTB TOP E-MTB - BESTE AUSSTATTUNG ! Das E-MTB wurde ausschließlich von meiner 61 jährigen Frau gefahren. Keine Sprünge, keine Bikeparks, immer sehr schonend behandelt. Der AKKU hat noch eine Leistungskapazität von 94 % ( heute gemessen) und ist laut GIANT-Händler neuwertig!!! Neupreis war über 5000 Euro. Highlights: - Fox Factory Float Fahrwerk (140mm) - Shimano XT 1x11 Schaltgruppe - Shimano XT Hydraulik-Scheibenbremsen (203mm) - Giant Contact Switch-Remote absenkbare Sattelstütze - Giant Syndrive Pro Motor by Yamaha bis 360% Unterstützung - noble MICHELIN " Wild - E-MTB-Reifen" unplattbar!! - ergonomische Griffe - Handbücher und Tubeless-Umrüstung - Fahrradglocke All-Mountain Trail-Bike mit extra Power Dein Tagesziel ist maximaler Spaß? Wir bieten dir mit dem Full-E+ 0 Pro von Giant nicht nur Freude bei der Bergabfahrt, nein auch die Anstiege machen ab jetzt mindestens genauso viel Spaß! Der neue SyncDrive Pro Antrieb macht nie schlapp und ist maximal clean in das Bike integriert. Das einzige was bei der Optik des E-Antiebs ins Auge sticht ist der AHA-Effekt in deinem Gesicht. Das Fahrwerk hat sowohl vorne als auch hinten 140mm Federweg, welche bestens mit den laufruhigen, agilen 27,5 Zoll Laufrädern zusammenarbeiten. Wenn du klassische All-Mountain Tagestouren oder auch Transalps fährst, ist dieses Bike der perfekte Begleiter in den Bergen, aber auch bei entspannten Tagestouren in der Ebene bietet das Bike den nötigen Restkomfort und die nötige Unterstützung. Tel. und Whatsapp: 0172-8317766 Abholung am Ammersee oder nach Vereinbarung Privatverkauf! - Es gelten die üblichen Bedingungen für einen Privatverkauf!

