Das elektrische Babboe Dog Lastenrad ist ideal für Hundeliebhaber. Mit diesem Lasten ebike Hund kommst du mit deinem vierbeinigen Freund überall hin. Dank der Tretunterstützung mit 8 verschiedenen Stufen kannst du mühelos lange Strecken fahren. Dein Hund kommt ausgeruht am Ausflugsziel an. Das elektrische Babboe Dog ist mit einer großen Transportbox mit sicheren, hohen Holzpaneelen ausgestattet. Darüber hinaus verfügt dieses Lasten ebike über eine Rampe, so dass dein Hund selbständig ein- und aussteigen kann. Mit der speziellen Feststellbremse lässt sich das Lastenfahrrad sicher abstellen. Das Babboe Dog-E ist mit einer klappbaren Sitzbank mit Dreipunktgurten zur Sicherung von 2 Kindern ausgestattet. Das E Lastenrad Hund wird standardmäßig mit einer zweiten größeren Sitzbank geliefert, die du optional montieren kannst, wenn du einen kleinen Hund mitnehmen möchtest. Kleine Hunde können dann bequem auf der Bank sitzen und über die Paneele hinweg schauen. Stabiles Lastenfahrrad für Hundeliebhaber Hunderampe für selbständiges Ein- und Aussteigen Komfortables Radeln mit Lasten ebike Hund

Babboe Dog-E, 450 Wh, dunkel Braun Akku: 447 Wh Schaltung: Kettenschaltung Acera 7-Fach