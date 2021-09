Ob für die tägliche Fahrt zum Kindergarten oder den Wochenendausflug in die Natur. Chike kids ist der ideale Begleiter für Dich und Deine Familie! Sicherheit Chike bietet Dir und Deinen Kindern ein Höchstmaß an Sicherheit im Straßenverkehr. Du hast Deine Kinder immer im Blick und auch andere Verkehrsteilnehmer können sie nicht übersehen. Durch das agile Fahrverhalten hast Du jede Verkehrssituation im Griff. Und sollte doch einmal etwas Unvorhergesehenes passieren, sind Deine Kinder durch die Kabine aus stabilen Aluminiumrohren und die Fünfpunkt-Gurte optimal geschützt.hochwertigen Komponenten sorgt dafür, dass Du ein Leben lang Spaß an Deinem chike hast. Durch verschiedenes Zubehör wie beispielsweise zusätzlich am Rahmen montierbare Transportboxen oder einen Maxi-Cosi Adapter kannst Du Dein chike perfekt auf Deine individuellen Bedürfnisse anpassen.Das Shimano STEPS E6100 E-bike System bietet Dir ein Höchstmaß an Leistung und Zuverlässigkeit. Die intelligente Antriebsunterstützung sorgt für ein müheloses, natürliches Fahrgefühl. Mit Schiebehilfe für zusätzliche Unterstützung beim Gehen neben dem Rad. Der hochwertige und langlebige Li-Ion-Akku hat eine Kapazität von 418 Wh. Schaltung Die elektronisch geschaltete Shimano Inter 5E Di2 Nabenschaltung sorgt für schnelle und reibungslose Performance. Der Automatikmodus garantiert ein entspanntes und sicheres Fahren ohne manuellen Gangwechsel.Das gefederte Neigefahrwerk macht chike extrem wendig und komfortabel. Zum entspannten Be- und Entladen oder wenn die Kinder einsteigen wollen kann die Neigung einfach über einen Schalter am Lenker blockiert werden.

