Beschreibung

Mit dem richtigen Kick durch die Stadt!

Von verkehrsberuhigten Zonen über Parks bis hin zu Uferpromenaden: Gerade in der Stadt gibt es Orte, die man weder mit dem Motorrad, geschweige denn mit dem Auto erreicht. Mit dem neuen BMW Motorrad X2City wird das alles anders. Denn der elektrische Kick-Scooter bringt Dich genau dorthin - und macht dabei auch noch jede Menge Spaß. Leicht und kompakt passt er problemlos in den Kofferraum und kann auch in Bussen und Bahnen mitgenommen werden. So cruist Du nicht nur entspannt und emissionsfrei, sondern mit bis zu 20 km/h auch zügig und staufrei durch die City. Es besteht keine Helmpflicht, trotzdem empfehlen wir das tragen eines Helmes!